Cremonese-Fiorentina: risultati, precedenti e le migliori quote

Vi proponiamo i risultati i precedenti e un’analisi quote dettagliata per cremonese Fiorentina di questa sera.

Redazione VN

Obiettivo finale. La Fiorentina affronta la Cremonese nella semifinale d’andata di Coppa Italia, uno dei trofei per cui la squadra di Italiano è ancora in corsa insieme alla Conference League, dove i viola sono attesi dal Lech Poznan ai quarti di finale. Calcio d’inizio questa sera alle 21:00 allo Zini di Cremona.

Le quote – Fiorentina favorita secondo i principali bookmaker: la vittoria viola si accende a 1.76 Novibet e si attesta sull’1.75 presso diversi operatori. L’unico a offrirla sotto la quota di 1.70 è Betfair: 1.67. C’è un netto divario con il segno 1, che tocca quota 5.30 su Better e Goldbet, si stabilizza a 5.00 su Snai, Sisal e LeoVegas e scende a 4.65 su Novibet, Sportbet e Netbet. Infine il pareggio: quota più alta su bet365 (3.80), gran parte degli operatori lo offrono invece a 3.75. Come rilevato da Oddschecker, i viola non subiscono gol da tre partite – in cui hanno sempre vinto: ecco perché il No Goal viene preferito dai bookmaker, che lo quotano tra 1.70 di bet365 e 1.87 di Betfair; il Goal, invece, arriva anche 2.05 (sempre su bet365) e non scende mai sotto quota 1.90. Gli analisti si aspettano dunque una partita con non troppe reti: ecco perché anche l’Under 2.5 è più probabile (massimo 1.80 su Planetwin365, minimo 1.70 su bet365), a differenza dell’Over 2.5 che tocca quota 2.12 su LeoVegas e che solo Planetwin365 iscrive in lavagna a meno di 2.00 (1.96).

Numeri e precedenti – Come segnalato da Oddschecker, non ci sono precedenti tra le due squadre in Coppa Italia. Tutti in campionato gli incroci, 16: due in Serie B, il resto nella massima serie, con bilancio favorevole alla Fiorentina: otto vittorie viola, sette pareggi e una sconfitta. Quest’anno entrambi i match sono stati vinti dalla squadra di Italiano: 3-2 a Firenze, 2-0 a Cremona. Quella di stasera sarà la 18esima semifinale di Coppa Italia nella storia della Fiorentina, solo Juve, Inter, Milan e Roma ne hanno giocate di più; mentre la Cremonese torna a giocarsi la finale dopo l’unico precedente nel 1987, quando fu eliminata dall’Atalanta.

Marcatori – Una curiosità: c’è la firma di Rolando Mandragora in entrambe le partite vinte dalla Fiorentina contro la Cremonese. Il centrocampista, nella sfida dello Zini, ha anche servito un assist per Cabral. Un suo gol in qualsiasi momento vale 6.50, 6.00 la quota per un assist. E a proposito di Cabral, una gol del brasiliano si accende a 2.75 su Goldbet, Better e Netbet, dove una sua doppietta sale fino a quota 10.50; 5.55, invece, la quota Primo Marcatore.