Zaza sul mercato? Giampaolo lo lascia fuori dai convocati

Il tecnico Marco Giampaolo ha selezionato 24 calciatori per la partita allo stadio Olimpico “Grande Torino” contro l’Hellas Verona, calcio d’inizio ore 15. Sono out Zaza (SCHEDA) e Edera che figurano nella lista dei partenti, non rientrando più nel progetto tecnico di mister Giampaolo. Dell’ex Sassuolo e Juventus si è parlato ultimamente in ottica Fiorentina, alla ricerca di un’alternativa a Vlahovic. Zaza sarebbe finito sul tavolo delle trattative di mercato, intavolati fra Torino e Fiorentina negli ultimi giorni.