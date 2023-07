Secondo quanto riporta Calciomercato.com, il Genoa sarebbe in vantaggio per Alessandro Zanoli. Su di lui però, c'è anche la Fiorentina

Secondo quanto riporta Calciomercato.com, il Genoa sarebbe in vantaggio per assicurarsi le prestazioni sportive di Alessandro Zanoli, giovane terzino del Napoli che, dopo l'esperienza in blucerchiato con la Sampdoria, cerca adesso un nuovo prestito per giocare con continuità. Tra le pretendenti, appaiono più indietro invece Fiorentina, Bologna e Salernitana.