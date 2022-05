VN – Torreira, gelo con l’agente ma 0 contatti con Juve e Napoli. Lo scenario

Le ultime sullo spinoso caso

Il tema relativo a Lucas Torreira è senza dubbio quello che più agita Firenze nelle ultime ore. L'agente dell'uruguagio, Pablo Bentancourt ha parlato nelle ultime ore confermando come con la Fiorentina la situazione non sia assolutamente distesa. Anzi, i rapporti, al momento, sono piuttosto freddi. Uno scenario che pareva aver fatto drizzare le orecchie a più di un club di Serie A, Juve e Napoli su tutte. Certo, uno come Torreira fa gola a molti e in diversi si sono informati con qualche timido sondaggio. Al momento, però, non si registra nessun contatto ufficiale con il giocatore. I bianconeri hanno altri obiettivi e gli azzurri, per cui Lucas è un vecchio pallino, non si sono fatti vivi. L'unico club che potrebbe farci un pensierino è la Roma che, però, ha ben altri pensieri al momento.