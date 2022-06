VN – Saponara, ci siamo per il rinnovo: resterà in viola

Secondo quanto raccolto da Violanews, ormai è tutto definito per il rinnovo biennale di Riccardo Saponara. La settimana prossima - come anticipato ad inizio mese - dovrebbe arrivare la fumata bianca, con la sigla del contratto biennale tra la Fiorentina e il classe '91. Il suo agente, Luca Puccinelli, in settimana aveva fatto visita al quartiere generale viola. Adesso restano da limare gli ultimi dettagli, ma c'è grande ottimismo per la chiusura dell'accordo.