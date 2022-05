VN – Rinnovo Saponara, ci siamo: accordo trovato a metà strada

Il numero 8 viola, in scadenza al 30 giugno 2022, quasi certamente resterà alla Fiorentina

Come raccontato dal nostro Nicolò Schira questa sera durante la diretta Twitch di ViolaNews, Riccardo Saponara può firmare a stretto giro il rinnovo di contratto con la Fiorentina. L'ex Empoli, Samp e Spezia, tra le altre, va in scadenza il prossimo 30 giugno e ad oggi non erano emerse ulteriori novità riguardo al suo futuro, oltre al fatto che la volontà delle parti fosse quella di continuare insieme. Adesso l'accordo dovrebbe essere molto vicino: si parla di un biennale per il classe 1991, che quest'anno si è dimostrato molto utile durante la stagione alla causa viola. Inizialmente la Fiorentina aveva proposto un solo anno di contratto con l'opzione di rinnovo automatico per un'altra stagione legata però alle presenze, proposta, questa, scartata dal giocatore e dal suo entourage, che invece chiedevano un triennale secco. L'accordo, dunque, si farà a metà strada tra le due posizioni.