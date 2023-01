VN – Ranieri può partire in prestito. Idea di un ritorno alla Salernitana

Potrebbe non essere finito il mercato in uscita per la Fiorentina dopo le uscite di Maleh e Zurkowski. Il prossimo indiziato a lasciare i colori Viola potrebbe essere Luca Ranieri. Per lui potrebbero, di nuovo, aprirsi le porte della Salernitana. Dopo la debacle di oggi, a Salerno dovrebbero cambiare diverse cose e il board del club pensa al difensore Viola. I rapporti col suo entourage sono buoni e l'idea è quello di richiederlo in prestito. Nulla di concreto ancora, ma si tratta di una situazione fluida che potrebbe svilupparsi nei prossimi giorni