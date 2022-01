VN – Problemi per Agustin Alvarez, affare bloccato: la situazione

Trattativa in stallo: la Fiorentina è ferma sull'offerta del 15% sulla futura rivendita, il Penarol vuole strappare il 30-35%

Trattativa in stallo, dunque, con la Fiorentina ferma sull'offerta del 15% ed il Penarol ancora intenzionato a strappare il 30-35%. Il banco non è ancora saltato ma con la chiusura del mercato italiano fissata per le 20:00 di stasera il tempo stringe. Non è escluso che i due club possano parlare di Alvarez più avanti, in vista della prossima estate.