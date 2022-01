Ufficiale, J. Alvarez è del City: “Con noi diventerà un top player”

L'attaccante argentino classe 2000 era stato cercato anche dalla Fiorentina. Resterà in prestito al River fino a luglio 2022

Niente Julian Alvarez per la Fiorentina, ora è ufficiale. Il Manchester City ha annunciato l'ingaggio dell'attaccante argentino classe 2000 attraverso una nota pubblicata sul proprio sito web ufficiale. Il giocatore, cercato negli ultimi mesi anche dagli uomini mercato viola, resterà in prestito al River Plate fino a luglio 2022 per poi mettersi a disposizione di Pep Guardiola.

"Julian è un giocatore che monitoravamo da un po' di tempo, ha commentato il direttore sportivo del club inglese Txiki Begiristain. "Alvarez è in grado di rivestire molti ruoli in attacco e crediamo fermamente che sia uno dei migliori giovani attaccanti del Sud America. Sono molto felice per questa operazione, possiamo fornirgli le condizioni giuste per sviluppare il suo potenziale e farlo diventare un top player", ha concluso Begiristain.uo tempo rimanente con il River.