VN – Nico-Juventus, ci siamo. Cambia la formula dell’operazione

L'affare tra Juventus e Fiorentina sembra vicinissimo alla chiusura. L'operazione dovrebbe andare in porto non più con il prestito con obbligo di riscatto ma a titolo definitivo

Nico Gonzalez non è mai stato così vicino alla Juventus come in questo momento. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione infatti mancherebbero soltanto gli ultimi dettagli, che verranno definiti nel pomeriggio e poi il calciatore argentino sarà il nuovo esterno della Juventus.

L'operazione potrebbe basarsi su un acquisto a titolo definitivo e non un prestito con obbligo di riscatto, soprattutto per venire incontro alle esigenze del club viola. Nico andrà a firmare un contratto da 3,5 milioni per 5 anni, mentre alla Fiorentina dovrebbe andare una base fissa intorno ai 32 milioni più 5 di bonus: 3 milioni facili da raggiungere e 2 più difficili, legati alle vittorie del club bianconero . Le prossime ore saranno caldissime per lo svilupparsi della vicenda, ma l'operazione pare veramente vicina alla chiusura