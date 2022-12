VN – Maleh, è volata a due: la Fiorentina valuta se mantenere il pieno controllo

Non solo la bagarre per Zurkowski: la Fiorentina è attiva sul mercato in uscita anche sul fronte Youssef Maleh. Il centrocampista italo-marocchino, ormai ai margini delle gerarchie di Italiano, cerca spazio e lo potrebbe trovare tra le fila di Lecce e Sampdoria, le due squadre che sono arrivate al rettilineo finale per aggiudicarselo con una formula che dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto.