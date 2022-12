VN – C’è letteralmente la fila per Zurkowski: almeno 7 i club che hanno bussato

Che Szymon Zurkowski sia in uscita dalla Fiorentina, ormai, non è più un segreto. La domanda è dove andrà il polacco, che sta scatenando una vera e propria bagarre tra le squadre di livello medio-basso per aggiudicarsi le sue prestazioni. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, sono almeno 7 le pretendenti accertate.

Tre nomi sicuri? Quelli delle società che si sono fatte avanti in maniera più concreta: l'Empoli per un ritorno, lo Spezia per ampliare la colonia polacca di Gotti, la Salernitana come idea suggestiva.