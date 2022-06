VN – L’Empoli ha deciso di riscattare Vicario, in attesa del mercato

La società del patron Corsi verserà i 10 milioni del riscatto: Vicario è virtualmente un giocatore dell'Empoli. Per quanto?

Guglielmo Vicario è un giocatore dell'Empoli. La società azzurra, infatti, ha deciso di riscattarlo dal Cagliari. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la società del patron Corsi verserà i 10 milioni del riscatto. Esattamente la cifra pattuita la scorsa estate tra le due società. L'estremo difensore, protagonista di un'ottima stagione tra i pali dei toscani, piace a tanti in Serie A. In prima fila ci sono Fiorentina, Lazio e Napoli. Non è da escludere dunque che la sua permanenza ad Empoli sia soltanto temporanea.