VN – Jovic proposto da Ramadani: ingaggio monstre, ma ci sono spiragli

L'operazione dovrebbe essere necessariamente un prestito. Sicuramente Ramadani vuole muovere il giocatore in questo mercato. Il giocatore fu pagato oltre 60 milioni dal Real che lo strappò all'Eintracht con cui si era laureato capocannoniere dell'Europa League, tre anni fa. Il suo ritorno in Germania non è andato bene e anche in Spagna non ha brillato. In Inghilterra invece non ha mercato. Per questo il potente procuratore vorrebbe portarlo in un campionato importante, ma con un profilo più basso, come la Serie A. La Fiorentina cerca un attaccante e Jovic può essere l'idea giusta. Al momento non c'è una vera trattativa, vedremo nei prossimi giorni se potrà continuare la buona tradizione dei serbi in riva all'Arno.