Maxi-operazione allo studio con il Real: Jovic+Odriozola. I dettagli

La Fiorentina lavora per un doppio colpo sull'asse Madrid-Firenze

Secondo quello che riporta la TGR Rai Toscana, la Fiorentina sta parlando con il Real Madrid per valutare le possibilità di riportare Alvaro Odriozola a Firenze. Ma non solo: si vorrebbe includere nell'operazione di rinnovo del prestito del terzino spagnolo anche il trasferimento di Luka Jovic, che nelle Merengues non ha spazio. L'ingaggio lordo si avvicina ai 10 milioni, quindi serve un aiuto da parte della squadra del presidente Florentino Perez. Il tentativo è allo studio, arriveranno aggiornamenti con l'avvicinarsi dell'apertura ufficiale del mercato.