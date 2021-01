VN – Duncan saluta e va al Cagliari: i dettagli dell’operazione

Alfred Duncan è virtualmente un nuovo giocatore del Cagliari. È stata definita la cessione del centrocampista ghanese al club sardo con la formula del prestito con diritto di riscatto intorno ai 12-13 milioni di euro. Come vi avevamo anticipato, Duncan aveva dato priorità al Cagliari in caso di addio alla Fiorentina e, nonostante altre formazioni interessate (Parma su tutte), la società viola ha rispettato la sua volontà. Decisiva anche la presenza in rossoblu di Di Francesco e Capozucca per portare sull’isola l’ex Sassuolo. L’operazione sarà definita domani: i dirigenti del Cagliari, nella strada verso Bergamo per la Coppa Italia, faranno sosta a Firenze per svolgere le pratiche burocratiche. L’intenzione dei sardi è di avere Duncan a disposizione già lunedì nel posticipo di campionato contro il Milan.

