VN – Nuovi contatti tra Duncan e il Cagliari: c’è la risposta del giocatore, Di Fra sorride

Come vi anticipavamo ieri, la trattativa tra Cagliari e Fiorentina per Alfred Duncan sta entrando nel vivo. Il giocatore è convinto dalla proposta dei sardi e ha dato il proprio benestare al trasferimento, dall’isola si percepisce grande ottimismo. Il ghanese è davvero la prima scelta per il mercato di riparazione, manca solo l’accordo sulla formula, ma sembra proprio che l’affare possa concretizzarsi nelle prossime ore: sono previsti nuovi contatti in giornata.

