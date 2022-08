VN – Dragowski riflette ancora, lo Spezia vuole chiudere in 2/3 giorni

Bartlomiej Dragowskiriflette sul proprio futuro e non ha ancora pronunciato il sì definitivo allo Spezia. Questo quanto apprende la nostra redazione riguardo la trattativa tra il polacco e la compagine aquilotta. L'accordo tra i club c'è già, mentre Drago si è preso qualche giorno in più per sciogliere la riserva. Lo Spezia, infatti, puntava a chiudere l'operazione già nella giornata di oggi, ma così non sarà. Il Dg Pecini è disposto ad attendere fino a mercoledì, al massimo giovedì, per ottenere gli sviluppi auspicati. La società ligure resta ottimista di incassare il sì del classe '97 ed è pronta a liberare Provedel in direzione Lazio, non appena avrà l'ok del polacco.