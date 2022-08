CorSport: Dragowski prende tempo e punta allo svincolo

Si complica la cessione di Dragowski allo Spezia? Una trattativa che sembrava ormai in via di definizione, ma non secondo il Corriere dello Sport di oggi. Nelle pagine di Lazio si fa il punto su Provedel, prescelto per la porta biancoceleste, ma bloccato dallo Spezia per 'colpa' del polacco della Fiorentina, individuato come sostituto. "Dragowski ha preso tempo" scrive il quotidiano che racconta il giocatore non del tutto convinto di accettare lo Spezia e che sta valutando di aspettare gennaio per scegliersi da svincolato il futuro club e poter guadagnare di più. Per la Fiorentina sarebbe una grana.