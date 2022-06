VN – Djuric come terza punta? Il giocatore sfoglia la margherita

Il punto sulla trattativa per Milan Djuric, in uscita dalla Salernitana. La Fiorentina ha offerto al bosniaco il posto occupato da Kokorin

Nel giro di 3 o 4 giorni è attesa una decisione di Milan Djuric (SCHEDA). La Fiorentina - secondo quanto raccolto da Violanews - gli ha prospettato la possibilità di prendere il posto di Kokorin, come terzo attaccante in rosa. L'offerta formulata dai viola per il centravanti bosniaco è di un contratto biennale, con opzione sul terzo. Adesso spetta al calciatore decidere il suo futuro, tra il rinnovo a Salerno, la proposta viola e la possibile soluzione estera.