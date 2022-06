Pedullà: “La Fiorentina accelera per Djuric, i dettagli”

Milan Djuric è un obiettivo concreto della Fiorentina. Lo scrive Alfredo Pedullà sul suo sito, spiegando che nelle ultime ore c’è stato un nuovo scatto. Si lavora su un biennale, ora la Fiorentina si sta dedicando a Piatek per ragionare sul riscatto ma non ha smesso di pensare a Djuric. Per quest’ultimo c’è stato il sondaggio di un club inglese, ma la Fiorentina oggi è davanti. Non ha chiuso, ma è davanti. Il Napoli non è fuori, tuttavia oggi ci sono altre priorità. La Salernitana sta insistendo per il rinnovo, ma forse l’attaccante bosniaco si sarebbe aspettato una considerazione diversa senza arrivare a metà giugno.