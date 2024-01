VN – Aperti i contatti per Rodriguez: l’esterno vorrebbe la Fiorentina

Secondo quanto appreso da Violanews, la Fiorentina avrebbe contattato l'entourage di Brian Rodriguez, esterno dell'America, per cominciare a sondare il terreno. Per quanto riguarda il ragazzo la disponibilità ci sarebbe, con il classe 2000 che vorrebbe venire in Italia e gradirebbe la Fiorentina. Aperti i contatti, dunque, adesso bisognerà capire se si riuscirà a trovare la quadra per quando riguarda i dettagli contrattuali ed economici.