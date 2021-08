Vlahovic, la Fiorentina confida nel rinnovo. Inter e Tottenham pronte all’assalto

Se Inter e Tottenham cederanno Lukaku e Kane, per la Fiorentina arriverà l'offerta milionaria e trattenere Vlahovic sarà dura

Nonostante il pericolo Inter, la Fiorentina spinge e confida nel rinnovo di Dusan Vlahovic. Come riporta La Nazione, Rocco Commisso considera il serbo il cuore della squadra chiamata a rialzare la testa dopo due annate negative. Ma l'intreccio milionario tra Inter, Chelsea e Lukaku rischia di riguardare in prima persona proprio Vlahovic, con i nerazzurri che - in caso di cessione del belga - arriverebbero a mettere sul piatto 70 milioni e superando la cifra scritta sul rinnovo di Dusan da Commisso.