Inter, Vlahovic più di Zapata. Età e potenziale dalla parte del serbo

Inter, tutto su Vlahovic? Se i nerazzurri cedono Lukaku al Chelsea per 130 milioni, il serbo è il preferito

L'Inter al momento non è in pole position per l'attaccante serbo, ma può recuperare sul Tottenham che tarda a cedere Harry Kane al City. Resta da capire se basteranno 60 milioni per convincere Commisso a privarsi del suo gioiello. I nerazzurri si guardano intorno e cercano potenziali alternative: da Azmoun a Scamacca passando per Jovic e Correa: ma l'obiettivo numero 1 sembra proprio Dusan Vlahovic.