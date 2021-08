Vlahovic, tentativo dell’Inter: la Fiorentina alza il muro

Tentativo Inter: i nerazzurri bussano alla porta viola per Vlahovic. Muro della Fiorentina che non intende cedere il giovane

"L'Inter oggi ha fatto un tentativo serio (respinto) per Vlahovic. E magari ci riproverà. Ma resta Zapata l'indiziato serio numero uno per il dopo Lukaku". E' quanto riportato in un tweet dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà, che ha sottolineato come la Fiorentina abbia rimandato al mittente la proposta nerazzurra.