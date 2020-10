Vlahovic in bilico: ipotesi prestito viva. Barreca ad un passo, Ceccherini al Verona

Non solo Chiesa, Callejon, Milik e Piate: su La Nazione viene passato in analisi anche il resto del mercato della Fiorentina. A tal proposito – scrive il quotidiano – occhio a possibili movimenti su Vlahovic. Nonostante la presenza fra i titolari ieri sera, per il serbo va registrato il pressing del Verona, del Parma e della Roma. Con il Benevento sullo sfondo. Magari non se ne parlerà nella giornata di oggi, quando la Fiorentina sarà impegnatissima nell’affare Chiesa, ma con l’arrivo di una punta di peso, il club viola può assolutamente la possibilità di mandare Vlahovic a giocare in prestito.

Intanto la Fiorentina ha riacceso le voci su Izzo (ma il Toro non molla), mentre come previsto ormai da qualche giorno Pradè è andato a chiudere con il Monaco l’ingaggio di Barreca. In uscita Ceccherini oggi passerà al Verona, mentre Igor può finire in prestito al Torino. Infine Faraoni del Verona. La Fiorentina lo ha chiesto, ha incontrato il procuratore e l’affare è possibile. L’alternativa? Conti del Milan.