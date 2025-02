Viavai Fiorentina, attesi almeno tre colpi nel finale di mercato

Centrocampo rimpolpato

L'azzurrino (costo 6 milioni) andrà a supplire in mediana con un'alternativa interessante, anche se non sembra finita qui per le operazioni in mezzo. L'altro elemento potrebbe essere Fagioli, sempre che la Juventus lo lasci partire, oppure il veronese Belahyane, visto che Richardson ha le valigie pronte. Pure sulla zona offensiva la Fiorentina sta agendo: l'operazione con l'Atalanta per Zaniolo è al rush finale (con Maldini in nerazzurro), ma potrebbe arrivare anche un vice Kean tanto richiesto. Entro il gong aspetta una sistemazione anche Biraghi, in un ultimo giorno di mercato scoppiettante.