Verso il mercato invernale: Amatucci può andare a giocare. Lo aspetta il Pisa

Il centrocampista classe 2004 piace molto ad Alberto Aquilani, suo ex allenatore in Primavera, e potrebbe andare a fare esperienza in Serie B all'ombra della Torre

La voce è già un po' che circola ed oggi viene riproposta anche dalle pagine de Il Tirreno: il classe 2004 Lorenzo Amatucci a gennaio con il mercato invernale può salutare la Fiorentina momentaneamente, per andare a giocare in prestito in Serie B, alla corte di Alberto Aquilani al Pisa. Il giovane centrocampista quest'anno sta facendo la spola tra Prima Squadra e Primavera e proprio il suo ex tecnico nella formazione giovanile lo vorrebbe con sé nella compagine nerazzurra, impegnata in cadetteria. Un'opportunità ghiotta per Amatucci, il quale potrebbe trovare spazio ed acquisire maggiore esperienza.