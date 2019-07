Veretout, ultime ore viola. Ma dove andrà a giocare? In giornata incontro col Milan, stasera…

Come ha riferito Sky Sport, Barone e Pradè sono al lavoro per sistemare una volta per tutte la questione legata a Jordan Veretout: oggi l’incontro a Casa Milan, mentre proprio in queste ore i dirigenti viola sarebbero a colloquio ancora con la Roma. Non si schiarisce ancora il nebuloso destino di Jordan, sospeso fra giallorossi, che offrono Europa e condizioni più vantaggiose al giocatore, e rossoneri, pronti ad accontentare la Fiorentina con cash e il regista che Montella desidera, ovvero Lucas Biglia. La non-convocazione per gli Stati Uniti è un indizio più che lampante di quanto queste ore siano davvero le ultime della mezzala all’ombra del Cupolone.