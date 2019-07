A pranzo col Diavolo. Poco dopo le 12.30 Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, e Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso, sono arrivati a Casa Milan per incontrare la dirigenza rossonera e provare a sbloccare l’affare Veretout, non convocato per l’International Champions Cup. In sede per il Milan sono presenti Massara, Boban, Maldini e Gazidis. La società di via Aldo Rossi vuole continuare ad approfondire anche la trattativa per German Pezzella. Nel pomeriggio i due uomini mercato della Fiorentina si incontreranno con la Roma, interessata anch’essa a Veretout.