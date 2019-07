Convocati per International Champions Cup: out Veretout e Thereau

Su violachannel.tv troviamo i convocati per l’International Champions Cup (CLICCA PER LEGGERE IL PROGRAMMA COMPLETO). Baroni, Gori, Veretout, Thereau, Pierozzi e Nannelli non partiranno per gli Stati Uniti:

Chiorra, Dragowski, Venuti, Biraghi, Milenkovic, Ceccherini, Ranieri, Eysseric, Zurkowski, Simeone, Saponara, Sottil, Terracciano, Dabo, Terzic, Hancko, Beloko, Cristoforo, Montiel, Castrovilli, Meli, Rasmussen, Benassi, Chiesa, Lakti, Koffi, Baez, Vlahovic, Hristov, Vitor Hugo.