Sportmediaset fornisce gli aggiornamenti sull’incontro tra Milan e Fiorentina per Veretout e Pezzella. Il club di via Aldo Rossi ha provato ad inserire Pezzella nel pacchetto, ma i viola, al momento, hanno fatto resistenza per il suo capitano. Il Milan sta presentando questa offerta ai viola: 12 milioni di euro più il cartellino di Lucas Biglia, che il Diavolo valuta 6 milioni, quindi proposta complessiva da 18 milioni di euro. L’argentino, che viene visto da Montella come un giocatore che potrebbe essere molto importante per la sua squadra, ha capito di non far parte del progetto del Milan e quindi, attraverso il suo entourage, ha aperto ai viola ed è disposto anche a dimezzarsi l’ingaggio (al momento guadagna più di 3 milioni di euro), spalmandolo su un contratto biennale. La Roma resta sul giocatore, ma la sua offerta è ferma a 16 milioni di euro, giudicata però troppo bassa dai toscani che poi dovrebbero prendere il sostituto di Veretout. Il Milan sembra quindi essere ad un passo dal francese. Notizia ripresa da milannews.it.

Anche Niccolò Ceccarini di TMW e Repubblica Firenze scrive che Jordan Veretout è più vicino al Milan



SECONDO ALFREDO PEDULLA’ LE CIFRE SONO DIVERSE