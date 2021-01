Venerato smentisce: “Malcuit? Ho parlato con Pradè, la Fiorentina non lo ha cercato”

Il giornalista di Rai Sport Ciro Venerato è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli parlando del possibile passaggio alla Fiorentina di Kevin Malcuit: “La Fiorentina non lo ha mai trattato. Pradè mi ha detto personalmente che Malcuit non rientra nei piani della Viola. Lo stesso mi ha detto il Napoli. Il Parma invece qualche telefonata l’ha fatta ma il primo interesse dei ducali è sempre stato per Conti”. E intanto la Fiorentina vede sfumare anche l’opzione Andrea Conti.