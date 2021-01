Conti, occasione persa. Oggi l’ufficialità del suo passaggio al Parma

Dopo avver annusato l’idea di venire alla Fiorentina, oggi potrebbe essere il giorno dell’ufficializzazione di Andrea Conti al Parma. Come scrive il Corriere dello Sport – Stadio, il passaggio in prestito è imminente, con riscatto obbligatorio in caso dei permanenza in Serie A del club ducale. I viola dunque, dopo aver preso tempo, saranno costretti a virare su un altro obiettivo per la fascia destra. Ehizibue? Non c’è fretta.

Obiettivo Papu Gomez: Pradè studia la strategia per arrivare all’argentino