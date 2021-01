Venezia in bolla, slitta l’ufficialità di Maleh. Ehizibue non è la priorità

In attesa dei colpi di mercato per gennaio, può slittare di qualche ora l’ufficialità di Youssef Maleh dal Venezia alla Fiorentina. La squadra lagunare è in bolla e per la firma serve ancora tempo, ma il giocatore arriverà a Firenze a partire dalla prossima estate. Come scrive Tuttosport inoltre, la Fiorentina non molla né Roberto Inglese del Parma, né Kevin Lasagna dell’Udinese, mentre per la corsia laterale bassa resta aperta la strada che porta a Kinglsey Ehizibue del Colonia, anche se in questo momento non pare essere la priorità.

