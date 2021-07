Valzer difensori: Atalanta su Demiral in caso di addio di Romero. Milenkovic….

La cessione di Romero rischia di innescare un vero e proprio effetto a cascata

Nelle prossime settimane potrebbe accendersi un vero e proprio effetto domino per quanto riguarda il reparto arretrato. L'Atalanta, infatti, è vicina a cedere (ad una cifra record) Romero al Tottenham. E con il tesoretto incassato potrebbe essere una vera e propria mina vagante nel mercato. Oltre ad avere occhi su un difensore viola, secondo GianlucadiMarzio.com nelle ultime ore potrebbe esserci un tentativo per Demiral della Juventus. Se i bianconeri dovessero vendere il turco, non è un mistero che uno degli obiettivi principali per sostituirlo sia proprio Nikola Milenkovic. Il serbo è in uscita dalla Fiorentina, il problema resta solo la cifra che vorrà incassare la società viola