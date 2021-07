Milenkovic verso l’addio, il problema è la valutazione. ACF non vuole svendere

Per ora la società gigliata ha ricevuto solo offerte inferiori a 10 milioni...

Nikola Milenkovic è in uscita , il problema è quello di stabilire un prezzo congruo per uno dei difensori più forti del campionato italiano. La strategia della Fiorentina, infatti, sarà quella di trovare un punto di incontro fra le speranze di incasso e le offerte del mercato. Questa l’analisi de La Nazione sulla valutazione del centrale serbo. Nel calcio pre-pandemia, un giovane difensore come Milenkovic avrebbe portato in cassa almeno 35 milioni, oggi i parametri sono cambiati e le disponibilità sono minori.

Ma quanto? Si interroga il quotidiano. Oltretutto Milenkovic si sta avvicinando verso lo svincolo, per cui la Fiorentina si trova a dover gestire un caso complesso. E’ ovvio che in questi casi il manager del giocatore può avere molta voce in capitolo e nei giorni scorsi risultano esserci stati contatti fra il direttore generale viola e Falih Ramadani, che gestisce Milenkovic. Minima comunque la possibilità che l’ex Partizan resti a Firenze senza aver rinnovato il contratto. La partita si giocherà tutta sul valore del giocatore (e la Fiorentina per ora ha ricevuto offerte inferiori ai 10 milioni). In Italia resta sempre valida la pista Juve, anche se per motivi perfino ovvi il club viola preferirebbe cedere il giocatore all’estero.