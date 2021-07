Nikola e Dusan si separano: Milenkovic vuol lasciare la Fiorentina, c’è la Juve

Destini opposti quelli dei due serbi della Fiorentina: Vlahovic sembra vicino al rinnovo di contratto, Milenkovic vuole lasciare Firenze

I due amici sono destinati a dividersi. Ne è convinta La Gazzetta dello Sport che ripercorre le tappe in viola di Dusan Vlahovic e Nikola Milenkovic . Arrivati più o meno insieme a Firenze, acquistati dal Partizan Belgrado per una cifra complessiva intorno ai sette milioni. Per l'attaccante, classe 2000, c'è ottimismo sul rinnovo del contratto - ha fatto sapere il Dg Barone ieri. Ad annunciare l'agognato rinnovo potrebbe essere il patron Rocco Commisso , di ritorno dagli USA prima dell'inizio del campionato.

La posizione dell’amico Nikola Milenkovic, invece, è opposta. Il difensore serbo, ha il contratto in scadenza tra dieci mesi e non ha nessuna intenzione di allungarlo. Lo ha detto e ripetuto anche durante il ritiro di Moena ai dirigenti viola. Il problema è che, per il momento, nessun club si è presentato alla Fiorentina con un’offerta vera. La società viola valuta Milenkovic quindici milioni. Dopo il ritiro il Ds Pradè proverà ad accelerare i tempi, proponendo per l’ennesima volta l’allungamento del contratto o chiedendo al suo manager di portare la proposta giusta. Una delle piste porta alla Juventus, da sempre molto attenta sul giocatore che piace ad Allegri. I bianconeri vorrebbero inserire una contropartita tecnica, ma la Fiorentina vuole solo contanti.