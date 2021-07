Stadio: Fiorentina-Vlahovic, il prolungamento non sembra impossibile

Il contratto di Vlahovic scadrà nel giugno 2023

Il Corriere dello Sport scrive di Dusan Vlahovic e della trattativa per il rinnovo del suo contratto che scadrà nel giugno 2023. Il prolungamento, si legge, non sembra così impossibile e le buone sensazioni sono confermate grazie al duro lavoro dei dirigenti in questo periodo per arrivare a una soluzioni e non ritrovarsi in extremis con un giocatore del suo calibro in scadenza. Se venisse inserito una clausola, perfino intorno ai 70 milioni, Dusan a quel punto avrebbe comunque un prezzo determinato e una quotazione appetibile per molte pretendenti che lo corteggiano da tempo.