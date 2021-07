VN – Pezzella, incontro in corso con l’Atalanta. Nerazzurri pronti all’assalto

Da Giuseppe a German, l'Atalanta prepara l'offerta per Pezzella. E il capitano viola potrebbe essere ai titoli di coda con la Fiorentina

Sono ore calde per il futuro di German Pezzella. Dopo aver preso l'omonimo Giuseppe dal Parma , l'Atalanta si prepara a formulare un'offerta per il centrale della Fiorentina. I nerazzurri infatti - dopo Gollini - stanno trattando con il Tottenham la cessione di Cristian Romero a cifre faraoniche e pensano ad un altro argentino per rinforzare la difesa, ossia il capitano viola.

La società bergamasca si sarebbe affidata all'intermediario Marco Sommella - agente tra gli altri anche di Ciro Immobile - per allacciare rapporti con la Fiorentina e provare a chiudere per il nazionale albiceleste, che ha recentemente trionfato in Copa America proprio a fianco di Romero. L'incontro tra le parti sta andando in scena in questi minuti a Firenze, e potrebbe di fatto chiudere il quadriennio di Pezzella in riva all'Arno. Sliding doors, per un argentino che saluta la Dea, un altro che può arrivare.