Da un Pezzella all’altro: all’Atalanta approda Giuseppe, e German?

L'Atalanta porta Pezzella alla corte di Gasperini: Giuseppe e non German, capitano della Fiorentina, accostato alla Dea

L'Atalanta ha preso Pezzella. Non si tratta di Gèrman, capitano della Fiorentina, almeno per il momento. Nei giorni scorsi era emerso l'interessamento della squadra di Gasperini per il n°20 viola, ma ad approdare alla corte dei Percassi è l'altro: l'italiano del Parma. Giuseppe Pezzella é un nuovo giocatore dell’Atalanta. Ad ufficializzarlo è la stessa società orobica, tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale: