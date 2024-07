Valigie pronte per Amatucci e Sene. Tutto fatto per il passaggio in Serie B

Per entrambi si aprono le porte della cadetteria in due big

Dopo l'esperienza, piuttosto positiva, alla Ternana in cadetteria, Lorenzo Amatucci ha fatto rientro a Firenze e in questo momento si trova in Inghilterra insieme ai compagni della Fiorentina. Tuttavia, a breve il classe 2004 potrebbe lasciare di nuovo i colori viola per accasarsi in una big di Serie B.