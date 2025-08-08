Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS calciomercato United, un tifoso lancia la colletta prima della Fiorentina: obiettivo Baleba

calciomercato

United, un tifoso lancia la colletta prima della Fiorentina: obiettivo Baleba

United, un tifoso lancia la colletta prima della Fiorentina: obiettivo Baleba - immagine 1
Idea Baleba per il Manchester United: aperta una raccolta fondi
Redazione VN

Il Manchester United sogna il centrocampista Baleba per rinforzare la mediana. Gli inglesi hanno messo nel mirino il giocatore del Brighton che ha però un valore di cento milioni e così un tifoso dei Red Devils, che domani sfideranno la Fiorentina in amichevole, ha avuto l'idea di aprire una raccolta fondi sulla piattaforma GoFoundMe. L'obiettivo è quello di raccogliere circa 120 milioni di sterline, in modo da far fronte anche a dei possibili rilanci del Brighton. Un'idea singolare e piuttosto curiosa allo stesso tempo, vedremo se andrà in porto e riuscirà nel concreto a dare una mano alla società.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA