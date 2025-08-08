United, un tifoso lancia la colletta prima della Fiorentina: obiettivo Baleba

Il Manchester United sogna il centrocampista Baleba per rinforzare la mediana. Gli inglesi hanno messo nel mirino il giocatore del Brighton che ha però un valore di cento milioni e così un tifoso dei Red Devils, che domani sfideranno la Fiorentina in amichevole, ha avuto l'idea di aprire una raccolta fondi sulla piattaforma GoFoundMe. L'obiettivo è quello di raccogliere circa 120 milioni di sterline, in modo da far fronte anche a dei possibili rilanci del Brighton. Un'idea singolare e piuttosto curiosa allo stesso tempo, vedremo se andrà in porto e riuscirà nel concreto a dare una mano alla società.