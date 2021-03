“Una miriade di club della Premier League osserva Lafont”

Dopo la stagione in chiaroscuro nella Fiorentina, Alban Lafont si è rilanciato nell’ultimo biennio in prestito al Nantes. E può tornare un uomo mercato già nella prossima estate. Il Daily Mail di oggi dedica un articolo al portiere francese di proprietà del club viola, reduce dalla grande prestazione contro il PSG e in procinto di difendere la porta della Francia Under 21 agli Europei. E proprio in questa rassegna – si legge nell’articolo – sarà seguito attentamente dagli scout di molti club di Premier League (e non solo). Lafont è tornato ad essere considerato uno dei portieri più promettenti a livello europeo e viene descritto come l’erede di Lloris nella nazionale maggiore transalpina. Per la Fiorentina, che ha deciso di non puntare su di lui, potrebbe essere l’occasione per ottimizzare una sua cessione.