Ufficiale, Zekhnini ceduto ad un club di Super League Svizzera: la formula dell’affare

Nuova avventura professionale per Rafik Zekhnini, esterno d’attacco legato alla Fiorentina da un contratto che scadrà il 30 giugno 2022. E’ ufficiale il trasferimento in prestito con diritto di riscatto del norvegese classe ’98 tra le fila del Losanna, club militante in Super League (Serie A svizzera). A renderlo noto, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, è la stessa società del cantone del Vaud.