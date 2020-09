VN – Agudelo, risolto il prestito col Genoa. Adesso il passaggio allo Spezia

Agudelo allo Spezia, è tutto ok. Sono pronti i documenti, la Fiorentina ha risolto prestito. Il Genoa stamattina ha dato via libera al ragazzo per il prestito allo Spezia quindi nelle prossime ore la trattativa sarà chiusa. La nuova società sta già organizzando per le visite. L’operazione è stata curata da Luca Guglielmo e Gabriele Giuffrida.

