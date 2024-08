UFFICIALE – Nico Gonzalez è della Juventus: i dettagli. Lui: “E’ un sogno”

Le parole di Nico Gonzalez ai canali bianconeri: "Uno quando è giovane inizia a pensare in grande. Arrivare oggi in questa squadra, in questo club lo è. Ora non vedo l'ora di andare in campo e giocare con la squadra. Indossare la maglia della Juve è un sogno. Sono venuto qui per vincere, non esistono altre parole. O vincere o vincere. Con Vlahovic non abbiamo parlato perché non voleva mettere in difficoltà nessuno; non vedo l'ora di vederlo nello spogliatoio. Sono troppo forte di testa, ho un buon timing".