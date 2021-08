Ufficiale: Kouamé passa all’Anderlecht. Il commento a caldo del giocatore

Christian Kouamé si trasferisce in Belgio: "Sono davvero entusiasta di giocare per l'Anderlecht in questa stagione"

Redazione VN

Mancava solo l'ufficialità, adesso c'è anche quella: Christian Kouamé è un nuovo giocatore dell'Anderlecht. A comunicarlo - dopo l'indizio social fornito in giornata dal giocatore - è lo stesso club belga.

Questa la nota: "Christian Kouamé passa in prestito all'RSC Anderlecht dall'ACF Fiorentina. L'attaccante 23enne rafforzerà il nostro attacco in questa stagione stagione. Kouamé ha trascorso tutta la sua carriera calcistica in Italia. Dalle giovanili tra Sassuolo, Prato e Inter, è approdato poi al Cittadella in Serie B nell'estate del 2017. L'attaccante ha segnato 11 reti in 40 partite nella stagione '17-'18. Nel 2018 Kouamé ha esordito in Serie A con il Genoa. Dopo un infortunio che lo ha tenuto fermo per mesi, si è assicurato il passaggio alla Fiorentina nel 2020. In questa stagione, giocherà in prestito all'RSC Anderlecht".

Questo invece il commento a caldo di Kouamé pubblicato sul sito ufficiale dell'Anderlecht: "Sono davvero entusiasta di giocare per l'Anderlecht in questa stagione. Lo stile di gioco che l'allenatore desidera dovrebbe adattarsi a me. Ovviamente mi unisco a una squadra forte e spero di poter incontrare presto i tifosi allo stadio".