VN – Vlahovic, un treno che non aspetta. Distanza ampia, ma nessuna forzatura

Nonostante le parole di dirigenti e allenatore viola, il futuro di Vlahovic rimane tutto da decidere

Secondo quanto la nostra redazione ha avuto modo di apprendere, l'entourage di Vlahovic è convinto di "spostarlo", di procedere al trasferimento all'Atletico Madrid, dato che Simeone lo vede sia in coppia con Suarez sia come erede del Pistolero. Lo stipendio offerto sarebbe di cinque milioni di base fissa con bonus alla portata che lo porterebbero tra i 6 e i 7. Un treno che, secondo l'agente, non sarebbe da perdere. In questo momento la distanza sul rinnovo rimane ampia. La società gigliata sta tenendo duro, Dusan rimane professionale e non forza la cessione come molti altri. All'inizio della prossima settimana è previsto un nuovo faccia a faccia, situazione molto fluida. I contatti con il Tottenham hanno rallentato , i Colchoneros sono in netto vantaggio. Commisso ha in mente di spalmare 20 milioni su cinque anni, ma rimane il problema legato alla clausola rescissoria.