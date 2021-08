L’arrivo di Zappacosta: il retroscena che sa di fedeltà

Il Corriere dello Sport rivela un particolare retroscena che riguarda la trattativa per Zappacosta. Gesto importante quello dell'ex Genoa

La notizia di oggi riguarda l'imminente arrivo di Davide Zappacosta a Firenze. Ormai è tutto fatto, mancano solo le visite mediche e la firma sul contratto. Intanto, il Corriere dello Sport, rivela un particolare retroscena che riguarda la trattativa per l'ex Genoa che farà sicuramente piacere ai tifosi viola.

Infatti, nelle ultime ore, l'Atalanta si era inserita fortemente per riportare a Bergamo Zappacosta. Gasperini stesso avrebbe chiesto esplicitamente la volontà di avere con se l'esterno italiano. Ma quest'ultimo ha rifiutato l'offerta per mantenere la parola data ormai da tempo alla società viola. In momento calcistico del genere , questo è quello che i tifosi vogliono vedere.